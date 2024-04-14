Мобильный оператор «Vodafone» отреагировал на жалобы абонентов и предоставил объяснение относительно происходящего и будет ли решена проблема.

Так, абоненты Vodafone не довольны связью с представителями компании. Мол, дозвониться оператору очень сложно.

«Самое быстрое оператор возьмет через час»,

«А то и целый день невозможно дозвониться, только после 00:00...», - жалуются абоненты «Vodafone».

Реагируя на жалобы, в Vodafone решили объяснить, что происходит и что делать абонентам, которые не могут дозвониться до операторов.

"Действительно, часто бывают очереди", - отметили в Vodafone, добавив, что абоненты также могут обратиться в частные сообщения группы мобильного оператора.

Также в Vodafone подчеркнули, что из-за большой нагрузки, к сожалению, ожидание в очереди может быть длительным.

«Нам жаль, что вы столкнулись с такими сложностями. Рекомендуем вам использовать другие каналы общения с оператором…», - пояснили в «Vodafone».

Напомним, для того, чтобы позвонить оператору Vodafone необходимо на мобильном телефоне набрать короткий номер 111. После этого включится автоответчик, но можно не дослушивать его до конца, а просто нажать "0". После этого нужно будет дождаться подключения к оператору.

Звонки на 111 – бесплатные с мобильного Vodafone в Украине.

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