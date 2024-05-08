Мобильный оператор "Vodafone" может заблокировать номер своего абонента – по какой причине и как этого избежать.

Абоненты мобильного оператора Vodafone могут столкнуться с очень неприятной ситуацией – блокировка номера мобильного телефона. И произойти это может в любой день месяца.

С такой ситуацией и столкнулся один из абонентов "Vodafone".

«У меня контракт больше 20 лет. Я сейчас за границей, несколько месяцев не было возможности оплатить абонентскую плату. Сейчас не могу ни заплатить долг, ни связаться с оператором по этому вопросу. Номер заблокирован», - рассказал абонент о своей ситуации на официальной странице Vodafone в Facebook.

Отметим, что срок действия номера Vodafone составляет 365 дней с момента последнего пополнения счета.

«Если вы не пополняли счет, срок действия номера – 30/60 дней с момента совершения первого звонка (в зависимости от вашего тарифа)», – предупреждают в Vodafone своих абонентов.

Чтобы избежать блокировки номера абонентам, в конце месяца необходимо проверить баланс лицевого счета – в My Vodafone или *110*10# и заранее внести на счет сумму стоимости своего тарифа на следующий месяц.

В Vodafone также рассказали, как возобновить пользование услугами после блокировки. Для этого абонент должен внести на свой счет уплату в размере суммы задолженности +0,01 грн.

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