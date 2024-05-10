Обслуживание номеров абонентов «Киевстар» может приостановиться – почему и на каком основании.

Мобильный оператор «Киевстар» может приостановить обслуживание любого номера в своей сети.

Это в том числе происходит, когда соответствующая просьба поступает от абонента.

Как сообщают в «Киевстар», заявку на приостановление обслуживания номера все абоненты могут оформить в онлайн-чате, в ближайшем магазине Киевстар или по номеру 466.

Контрактным абонентам рекомендуется воспользоваться приложением «Мой Киевстар».

«Приостановка/обновление обслуживания номера происходит в течение 15-30 минут», – пояснили в «Киевстар».

Также в компании рассказала о стоимости услуги. Для абонентов предоплаты приостановка обслуживания номера будет бесплатной. Для контрактных абонентов она стоит 10 грн. в месяц.

В «Киевстар» также предупреждают, что абоненту нужно будет назвать причину приостановки.

«Важный нюанс: выбор причины приостановки оказывает непосредственное влияние на дальнейшие варианты восстановления и ограничений в работе вашего номера», - подчеркивают в «Киевстар».

Также сотрудники компании попросят абонента предоставить информацию о номере.

"Пока номер временно отключен, плата за тариф и подключенные услуги не снимается. Средства на счете сохранятся», - рассказали также в «Киевстаре».

Кроме того, в «Киевстар» сообщили, что будет происходить с номером после приостановки.

Так, если номер был приостановлен из-за потери SIM-карты, то он не будет регистрироваться в сети и, соответственно, все входящие и исходящие активности по номеру будут недоступны.

В том случае, если номер был заблокирован по другим причинам, он будет регистрироваться в сети, поэтому абоненту будут доступны входящие SMS, звонки на экстренные службы и на номера справочной службы Киевстар.

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