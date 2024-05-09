На телефони абонентів мобільного оператора «Київстар» почали надходити нові SMS, в компанії пояснили, що відбувається.

Так, один з абонентів «Київстар» повідомив, що отримав SMS, зміст якого йому не до кінця зрозумілий.

«Шановний представник Київстар, вітаю. Підкажіть,що означає ця смс?

"Вибирайте свій Суперсильний безлім на інтернет, дзвінки на всі мережі по Україні або SMS. Замовляйте без доплат до 30.06 у додатку Мій Київстар», - повідомив абонент на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

У «Київстар» зробили пояснення для абонентів щодо нових SMS повідомлень.

«Це означає, що вам доступна акційна послуга».

Нагадаємо, що раніше «Київстар» повідомив, що з 1 травня абоненти мають можливість замовити один із трьох безлімітних пакетів без додаткових платежів: інтернет, дзвінки або SMS в межах нової акції Суперсильний безлім.

Ця акція діє до 30 червня 2024 року включно і доступна для абонентів передплати, тарифів ВСЕ Разом, контракту, а також для бізнес-абонентів.

Також «Київстар» зробив пояснення відносно умов для абонентів, які отримують послуги.

«А що за прикол з додатковими 500 мв після закінчення основних гб, за 20 грн? Можна це відключити і нехай вже зовсім не буде інтернету ніж за 20 грн 500 мв», - поцікавився один з клієнтів «Київстар».

В телекомунікаційній компанії підкреслили, що такою є умова тарифу, тож відключенню вона не підлягає.

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