Мобильний оператор «Київстар» повідомив своїм абонентам, який тариф залишається найдешевшим і хто може його підключити.

У «Київстар», реагуючи на хвилю скарг після підвищення тарифів, назвали свій найдешевший пакет послуг.

Зокрема, люди скаржаться, що мають телефони кнопочні, тож доступ до мережі Інтернет, за який доводиться платити, не є для них аткуальним.

«Київстар просто грабує людей. Ніхто не звертає уваги на пенсіонерів,може людина не може тягнути більшу суму,їм все одно. Повинні йти назустріч людям, зробити якийсь спеціально для пенсіонерів тариф з вигідними умовами,знижками, а все наоборот, кому потрібні люди, гроші гроші гроші, коли вже наберуться?»,

«А якщо для пенсіонера-інваліда, 0 ГБ, безСМС, 30 хв.на другі оператори, більше не використовує, навіщо ви додаєте ще? Який самий дешевий тариф? Телефон кнопочний», - пишуть люди на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

У «Київстар» повідомили, що найдешевшим тарифом залишається «Любов до батьків».

«Для абонентів віком від 60 років доступний тариф "ЛЮБОВ до батьків" за 125 грн на місяць», - повідомили у «Київстар».

Зазначимо, що цей тариф можуть підключити тільки люди з інвалідністю або ті, кому від 60 років.

Підключення даного тарифу відбувається тільки у магазині «Київстар».

Нагадаємо, що мобільний оператор «Київстар» підвищив ціни на своїй послуги.

Для деяких тарифів передплати нові тарифи почали діяти вже з 9 квітня, для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів – з 1 травня.

Також з 1 травня ціни змінилися для абонентів Домашнього Інтернету та лінійки Все разом.

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