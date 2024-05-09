Мобильный оператор «Киевстар» сообщил своим абонентам, какой тариф остается самым дешевым и кто может его подключить.

В «Киевстар», реагируя на волну жалоб после повышения тарифов, назвали свой самый дешевый пакет услуг.

В частности, люди жалуются, что у них кнопочные телефоны, поэтому доступ к сети Интернет, за который приходится платить, не является для них аткуальным.

«Киевстар просто грабит людей. Никто не обращает внимания на пенсионеров, может человек не может тянуть большую сумму, им все равно. Должны идти навстречу людям, сделать какой-то специально для пенсионеров тариф с выгодными условиями, скидками, а все наоборот, кому нужны люди, деньги деньги, когда уже наберутся?»,

«А если для пенсионера-инвалида, 0 ГБ, без СМС, 30 мин на другие операторы, больше не использует, зачем вы добавляете еще? Какой самый дешевый тариф? Телефон кнопочный», – пишут люди на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстар» сообщили, что самым дешевым тарифом остается «Любовь к родителям».

«Для абонентов в возрасте от 60 лет доступен тариф "ЛЮБОВЬ к родителям" за 125 грн в месяц», - сообщили в «Киевстар».

Этот тариф могут подключить только люди с инвалидностью или те, кому от 60 лет.

Подключение данного тарифа производится только в магазине «Киевстар».

Напомним, что мобильный оператор "Киевстар" повысил цены на свои услуги.

Для некоторых тарифов предоплаты новые тарифы начали действовать уже с 9 апреля, для контрактных тарифов и бизнес-клиентов – с 1 мая.

Также с 1 мая цены изменились для абонентов Домашнего Интернета и линейки Все вместе.

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