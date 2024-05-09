На телефоны абонентов мобильного оператора "Киевстар" начали поступать новые SMS, в компании объяснили, что происходит.

Так, один из абонентов «Киевстар» сообщил, что получил SMS, содержание которого ему не до конца понятно.

«Уважаемый представитель Киевстара, поздравляю. Подскажите, что означает эта смс?

"Выбирайте свой Суперсильный безлим на интернет, звонки на все сети по Украине или SMS. Заказывайте без доплат до 30.06 в приложении Мой Киевстар", - сообщил абонент на официальной странице "Киевстар" в Facebook.

В «Киевстар» сделали объяснения для абонентов, которые получили новые SMS сообщения.

"Это означает, что вам доступна акционная услуга".

Напомним, что ранее «Киевстар» сообщил, что с 1 мая у абонентов есть возможность заказать один из трех безлимитных пакетов без дополнительных платежей: интернет, звонки или SMS в рамках новой акции Суперсильный безлим.

Эта акция действует до 30 июня 2024 года включительно и доступна для абонентов предоплаты, тарифов ВСЕ Вместе, контракта, а также для бизнес-абонентов.

Также "Киевстар" сделал объяснение относительно некоторых условий для абонентов, которые получают услуги компании.

«А что за прикол с дополнительными 500 мв после окончания основных гигабайт, за 20 грн? Можно это отключить и пусть уж совсем не будет интернета, чем за 20 грн 500 мВ», - поинтересовался один из клиентов «Киевстар».

В телекоммуникационной компании подчеркнули, что таково условие тарифа, поэтому отключению оно не подлежит.

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