Мобільний оператор «Київстар» повідомив, кого з абонентів торкнеться тестування радіочастот і назвав терміни.

Згідно з попередженням «Київстар», тестування радіочастот для технології 4G проводитиметься з 20 червня.

Тестування радіочастот буде у спектрі 2100 МГц у двох містах України – у Луцьку та Самборі.

Зазначається, що у межах тестування абоненти «Київстар» продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватись іншими мобільними сервісами без змін.

«Однак замість застарілої технології 3G для користувачів буде доступним швидкісний мобільний 4G-інтернет», - наголошують у «Київстар.

Завдяки цьому абоненти мобільного оператора у Луцьку та Самборі відчують суттєве покращення якості з’єднання, а швидкість мобільного інтернету зросте до 10 разів.

Для того, щоб скористатися технологією 4G абоненту необхідно увімкнути її на телефоні.

«Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, її можна замінити на USIM без додаткової плати, при цьому номер зберігається», - пояснили у «Київстар».

4G — це високошвидкісний мобільний інтернет четвертого покоління. 4G забезпечує швидкість завантаження близько 28 мегабіт на секунду. Мережі 4G також пропонують швидший час реакції мережі завдяки меншій затримці та набагато більш стабільне з’єднання навіть у зонах із низьким покриттям.

Основна відмінність мереж четвертого покоління від більш ранніх полягає в тому, що технологія 4G заснована повністю на протоколах пакетної передачі даних, в той час як 3G поєднує в собі як пакетну комутацію, так і комутацію каналів.

Для передачі голосу в 4G передбачені технології VoLTE.

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