Мобильный оператор «Киевстар» сообщил, кого из абонентов коснется тестирования радиочастот и назвал сроки.

Согласно предупреждению "Киевстар", тестирование радиочастот для технологии 4G будет проводиться с 20 июня.

Тестирование радиочастот будет в спектре 2100 МГц в двух городах Украины – Луцке и Самборе.

Отмечается, что в рамках тестирования абоненты «Киевстар» продолжат звонить, отправлять SMS и пользоваться другими мобильными сервисами без изменений.

«Однако вместо устаревшей технологии 3G для пользователей будет доступен скоростной мобильный 4G-интернет», - отмечают в «Киевстаре».

Благодаря этому абоненты мобильного оператора в Луцке и Самборе ощутят существенное улучшение качества соединения, а скорость мобильного интернета вырастет до 10 раз.

Для того чтобы воспользоваться технологией 4G абоненту, необходимо включить ее на телефоне.

«Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно заменить USIM без дополнительной платы, при этом номер сохраняется», - пояснили в «Киевстар».

4G – это высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения. 4G обеспечивает скорость загрузки около 28 мегабит в секунду. Сети 4G также предлагают более быстрое время реакции сети благодаря меньшей задержке и гораздо более стабильному соединению даже в зонах с низким покрытием.

Основное отличие сетей четвертого поколения от более ранних состоит в том, что технология 4G основана полностью на протоколах пакетной передачи данных, в то время как 3G сочетает в себе как пакетную коммутацию, так и коммутацию каналов.

Для передачи голоса в 4G предусмотрены технологии VoLTE.

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