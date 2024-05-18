Омлет на завтрак за одну минуту – финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» и шеф-повар Николай Люлько уверяет, что это возможно.

И для того чтобы в этом смогли убедиться и другие, повар поделился рецептом.

«Я очень люблю на завтрак блюда из яиц», - признавался финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» на своей странице в Инстаграм.

По словам Николая, он очень любит на завтрак яичницу скрэмбл. Вторым блюдом, которое он предпочитает утром является французский омлет. Шеф-повар отметил, что на самом деле его мало кто умеет готовить, но на его приготовление уходит всего одна минута.

Для приготовления такого омлета понадобятся свежие яйца и сливочное масло.

Итак, берем яйца, солим и взбиваем до однородной массы. На сковороду выкладываем кусочек сливочного масла и когда оно растопится, выливаем яичную смесь. Постоянно помешивая лопаткой, готовим омлет.

«Через 30 секунд у вас на сковороде будет что-то вроде скрэмбла. Вот тогда мы распределяем массу по сковороде и останавливаемся секунд на 30, чтобы хорошенько все схватилось снизу», - рассказывал Люлько, деонстрируя ход приготовления омлета.

Омлет без молока и муки.

Теперь заворачиваем омлет в рулет и перекладываем его в тарелку.

К омлету, по своему вкусу, можно добавить другие ингредиенты. Например, сыр, овощи и зелень.

Омлет без молока и муки.

В комментариях к рецепту некоторые подписчик на страницу финалиста «Мастер Шеф. Профессионалы» признаются, что даже не знали о таком варианте омлета.

«Никогда не знала, что омлет можно готовить без молока или сметаны... Попробовала – это очень вкусно, и очень просто»,

«Я теперь каждое утро его ем. Мажу сыром, колбаску туда, зелень и заворачиваю»,

«Это очень вкусно и полезно».

Омлет без молока и муки.

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