Причиною неприємного сирого і затхлого запаху у ванній часто може бути текстиль для ванної кімнати, тож якщо ви помітили, що вам потрібно очистити шторку для душу, то зробіть це негайно.

Як очистити шторку для душу в пральній машині

Багато штор можна просто почистити в пральній машині . Однак не всі матеріали придатні для машинного прання, тому спочатку перевірте етикетку щодо догляду. Пластикові штори, наприклад, зазвичай не можна прати в пральній машині. Штори, які можна прати, зазвичай слід прати при максимальній температурі 30 або 40 градусів. Вищі температури можуть пошкодити матеріал. Однак бактерії та мікроби надійно гинуть лише при температурі 60 градусів. Щоб очистити шторку для душу більш глибоко додайте трохи оцтової есенції або дезінфікуючого засобу.

Якщо на поверхні вже є ознаки цвілі, не кладіть штору просто в пральну машину. Замість цього замочіть його у відрі з розчином оцту приблизно на годину, а потім вимийте. Для лікування плям від цвілі нанесіть пасту з натрону та лимонної кислоти, обробіть і змийте. Потім ви можете просто покласти штору в пральну машину. Пральні порошки на основі відбілювачів також можна використовувати для глибокого очищення, але вони не є особливо екологічними. Для більш м’якої альтернативи налийте трохи оцту у відділення для кондиціонера. Щоб усунути інтенсивне забруднення та вапняний наліт, додайте в пральну машину трохи натрону.

Ви можете прати шторку для душу разом з іншими речами для ванної кімнати, такими як рушники та килимки. Щоб запобігти утворенню складок, повісьте його та повністю розправте після прання. Залиште його повністю висохнути, перш ніж знову повісити його у ванній кімнаті. Як очистити шторку для душу, не знімаючи її Якщо ви просто хочете швидко очистити шторку для душу між глибокими процедурами, вам не потрібно її знімати. Деякі повсякденні побутові засоби можна використовувати для чищення штор, не кладучи їх у пральну машину. За допомогою губки нанесіть пасту з натрію і води, оцту або лимонної кислоти, залиште суміш приблизно на годину, а потім ретельно змийте чистою водою. Ці побутові засоби мають антибактеріальну дію, а також видаляють вапняний наліт.

Джерело: villeroy-boch

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