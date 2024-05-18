Не варто переживати через дії Національного банку, оскільки прогнозований курс затверджений урядом у бюджеті на 2024 рік.

У найближчому майбутньому Національний банк планує поступово стабілізувати курс гривні. Про це розповів фінансовий експерт Сергій Фурса. Також він прокоментував прогноз Міжнародного валютного фонду, за яким до кінця 2027 року курс може сягнути 50,4 грн/долар.

Фурса висловив скептицизм щодо довгострокових прогнозів, особливо у часи війни, наголошуючи на їхній недоречності.

"Найближчим часом курс 50 грн/долар не проглядається зовсім. Прогнозувати на довгу перспективу в Україні? Давайте не будемо виставляти себе на посміховисько. Під час війни особливо. Може статися що завгодно, тому казати про будь-які цифри (курсу. – Ред.) до 2027 року – це смішно", — зазначив експерт.

Він також підкреслив, що Національний банк України має контроль над валютним курсом, активно працюючи над тим, аби:

заспокоїти громадськість, яка реагує на кожну зміну курсу на 10-20 копійок, що становить менше 1%;

поступово нормалізувати курс до більш комфортного діапазону 40-41 гривня за долар.

Тим часом Микита Мішаков, керівник відділу міжбанківських операцій у ПриватБанку, має думку, що офіційний курс долара може перевищити рівень 40 гривень і затриматися на 40-40,5 гривень за долар вже у літні місяці. Він підкреслює, що не варто хвилюватися через дії Національного банку, оскільки прогнозований курс, затверджений урядом у бюджеті на 2024 рік, складає 40,7 гривень за долар. Таким чином, є певний резерв.

Джерело: OBOZ.UA.

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