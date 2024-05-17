Вивести плями від прального порошку на одязі - завдання нескладне, якщо використовувати правильний та ефективний метод.

Плями від прального порошку можуть з’явитися, якщо миючий засіб неправильно змито. На щастя, вивести такі плями досить легко. Почніть із замочування забрудненого одягу в теплій або гарячій воді, залежно від інструкцій на етикетці щодо догляду за білизною, а потім використовуйте засіб для попередньої обробки на основі кисню. Цей метод також є ефективним засобом вивести плями від прального порошку на білому одязі.

Деякі миючі засоби залишають сині плями. На щастя, штучний колір мийного засобу не є більш стійким, ніж прозорі або білі плями миючого засобу. Вивести сині плями від прального порошку з одягу можна, змочивши його теплою водою та нанісши засіб для попередньої обробки безпосередньо на пляму. Дайте засобу для попередньої обробки постояти принаймні 10 хвилин, перш ніж змити теплою водою. Якщо пляма не повністю розчинилася, повторіть процес перед тим, як покласти білизну в сушильну машину.

Не переповнюйте машину – вашому забрудненому одягу потрібен простір для перекидання та перемішування, щоб миючий засіб міг вийти з тканини. Після того, як річ буде оброблена в пральній машині, витягніть її та подивіться. Якщо пляма все ще є, повторіть описані вище дії. Повторення дій має допомогти вам остаточно вивести плями від прального порошку. Не сушіть сорочку, доки не вичерпається весь миючий засіб – тепло може залишити пляму.

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