У травні дні довші та тепліші, сподіватимемося, що до кінця місяця загроза заморозків мине, і в саду, теплиці та городі буде чим зайнятися.

Можливо наприкінці травня ви захочете почати упорядковувати і обрізати весняні рослини, садити квіти та овочі на літо і навіть готуватися до осені – сіяти насіння і висаджувати хризантеми.

Як тільки заморозки зникнуть і ґрунт стане придатним для використання, настав час переконатися, що ваш сад готовий до посадки рослин.

Отже, що потрібно зробити на городі до кінця травня?

Травень – це розпал сезону спаржі! Цього місяця проредіть саджанці буряків і шпинату, щоб звільнити місце для утворення великого коріння.

Переконайтеся, що бульби картоплі, що розвиваються, залишаються покритими шаром грунту, прикопуючи рослини міцними граблями або лопатою.

Забезпечте рослинам квасолі додаткову підтримку, заземливши основи стебел, що ростуть.

Ближче до кінця травня висадіть саджанці пагонів та квасолі на грядку для овочів.

Використовуйте ковпаки для захисту насіння, посіяного на відкритому повітрі наприкінці травня.

Протягом травня сійте в теплицю насіння кабачків, цукіні та солодкої кукурудзи.

Розміщуйте посіви кабачків у шаховому порядку, щоб улітку не було перенасичення.

Сійте брокколі, брюссельську капусту, цвітну капусту, брукву, листову капусту, салат, горох, насіння редиски та шпинату на відкритому повітрі або під ковпаком протягом травня та наприкінці місяця.

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