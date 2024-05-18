Якщо після миття залишилася фарба, спробуйте обережно промокнути рідиною для зняття лаку без ацетону або спиртом, ретельно змийте, а потім знову вимийте. Якщо ви вирішите обробити пляму цими продуктами, спочатку перевірте це на невеликій ділянці та ретельно прополощіть одяг у теплій воді, коли закінчите, перш ніж запускати його в пральну або сушильну машину, оскільки одяг, оброблений легкозаймистими рідинами, не можна піти в сушарку.