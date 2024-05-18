Вивести плями від фарби на одязі буває доволі складно, але якщо слідувати правильним та дієвим порадам, то ви можете впоратися із цим завданням.
Крок 1: Зішкрібіть надлишки фарби
Перш ніж почати, перевірте етикетку догляду на своєму одязі, щоб дізнатися, яка обробка найкраще підходить для вашої речі. Потім ложкою, тупим ножем або щіткою зішкребіть якомога більше засохлої фарби.
Крок 2: Змийте пляму теплою проточною водою
Змийте зворотну сторону плями теплою проточною водою. Завдяки вбудованому водопровідному крану на станції попередньої обробки ви можете замочувати, чистити та мити все в одному місці.
Крок 3: Промокніть пляму сумішшю миючого засобу та води
Намочіть пляму сумішшю половини миючого засобу та половини теплої води та енергійно промокніть її ганчіркою або паперовим рушником. Змийте і повторюйте, поки вам не вдасться повністю вивести плями від фарби на одязі. (Порада щодо догляду: спочатку перевірте невелику приховану частину одягу, щоб переконатися, що жоден із цих агентів не зіпсує/знебарвить тканину.)
Крок 4. Нанесіть засіб для виведення плям
За потреби нанесіть додатковий засіб для виведення плям на свій вибір і виперіть одяг у режимі, рекомендованому на етикетці догляду.
Крок 5. Якщо пляма залишилася, промокніть і знову вимийте
Якщо після миття залишилася фарба, спробуйте обережно промокнути рідиною для зняття лаку без ацетону або спиртом, ретельно змийте, а потім знову вимийте. Якщо ви вирішите обробити пляму цими продуктами, спочатку перевірте це на невеликій ділянці та ретельно прополощіть одяг у теплій воді, коли закінчите, перш ніж запускати його в пральну або сушильну машину, оскільки одяг, оброблений легкозаймистими рідинами, не можна піти в сушарку.
Крок 6: віднесіть річ у хімчистку
Якщо пляма все ще є, подумайте про те, щоб віднести річ до професійної хімчистки. Не кладіть його в сушарку, оскільки це закріпить пляму.
Як вивести плями від масляної фарби на одязі
Крок 1. Виверніть одяг навиворіт і промокніть пляму
Спочатку перевірте етикетку догляду за одягом. Потім виверніть одяг навиворіт на товсту стопку чистих ганчірок або паперових рушників. Промокніть пляму зі зворотного боку скипидаром або розріджувачем фарби, рекомендованим на етикетці банки з фарбою, доки фарба не припиниться. (Порада щодо догляду: спочатку перевірте невелику приховану частину одягу, щоб переконатися, що розчинник фарби не зіпсує/знебарвить тканину.)
Крок 2. Прополощіть пляму
Промийте пляму теплою водою.
Крок 3. Нанесіть миючий засіб і намочіть пляму
Нанесіть засіб для посудомийної машини на пляму та замочіть одяг у гарячій мильній воді на ніч. Рекомендовану температуру води дивіться на символах прання на етикетці догляду.
Крок 4: Виперіть одяг наступного дня
Наступного дня ретельно прополощіть одяг, а потім виперіть його, як зазвичай. Ніколи не кладіть одяг, оброблений легкозаймистими рідинами, у пральну або сушильну машину.
Крок 5: Додайте засіб для виведення плям і знову виперіть
Якщо після прання пляма залишилася, обробіть її засобом для виведення плям і знову виперіть річ. Не намагайтеся висушити одяг теплом, доки ви не змогли цілком вивести плями від фарби на одязі.
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