Если после мытья осталась краска, попробуйте аккуратно промокнуть жидкостью для снятия лака без ацетона или спиртом, тщательно смойте, а затем снова вымойте. Если вы решите обработать пятно этими продуктами, сначала проверьте это на небольшом участке и тщательно прополощите одежду в теплой воде, когда закончите, прежде чем запускать ее в стиральную или сушильную машину, поскольку одежду, обработанную легковоспламеняющимися жидкостями, нельзя пойти в сушилку.