Вывести пятна от краски на одежде бывает достаточно сложно, но если следовать правильным и действенным советам, то вы можете справиться с этой задачей.
Шаг 1: Соскребите излишки краски
Прежде чем начать, проверьте этикетку ухода на своей одежде, чтобы узнать, какая обработка лучше всего подходит для вашей вещи. Затем ложкой, тупым ножом или щеткой соскребите как можно больше засохшей краски.
Шаг 2: Смойте пятно теплой проточной водой
Смойте обратную сторону пятна теплой проточной водой. Благодаря встроенному водопроводному крану на станции предварительной обработки можно замачивать, чистить и мыть все в одном месте.
Шаг 3: Промокните пятно смесью моющего средства и воды
Намочите пятно смесью половины моющего средства и половины теплой воды и энергично промокните ее тряпкой или бумажным полотенцем. Смойте и повторяйте, пока вам не удастся вывести полностью пятна от краски на одежде. (Совет по уходу: сначала проверьте небольшую скрытую часть одежды, чтобы убедиться, что ни один из этих агентов не испортит/обесцветит ткань.)
Шаг 4. Нанесите пятновыводитель
При необходимости нанесите дополнительное пятновыводитель по своему выбору и постирайте одежду в режиме, рекомендованном на этикетке ухода.
Шаг 5. Если пятно осталось, промокните и снова вымойте
Если после мытья осталась краска, попробуйте аккуратно промокнуть жидкостью для снятия лака без ацетона или спиртом, тщательно смойте, а затем снова вымойте. Если вы решите обработать пятно этими продуктами, сначала проверьте это на небольшом участке и тщательно прополощите одежду в теплой воде, когда закончите, прежде чем запускать ее в стиральную или сушильную машину, поскольку одежду, обработанную легковоспламеняющимися жидкостями, нельзя пойти в сушилку.
Шаг 6: отнесите вещь в химчистку
Если пятно все еще есть, подумайте о том, чтобы отнести вещь к профессиональной химчистке. Не кладите его в сушилку, так как это закрепит пятно.
Как вывести пятна от масляной краски на одежде
Шаг 1. Выверните одежду наизнанку и промокните пятно
Сначала проверьте этикетку по уходу за одеждой. Затем выверните одежду наизнанку на толстую стопку чистых тряпок или бумажных полотенец. Промокните пятно с обратной стороны скипидаром или разбавителем краски, рекомендованным на этикетке банки с краской, пока краска не прекратится. (Совет по уходу: сначала проверьте небольшую скрытую часть одежды, чтобы убедиться, что растворитель краски не испортит/обесцветит ткань.)
Шаг 2. Прополощите пятно
Промойте пятно теплой водой.
Шаг 3. Нанесите моющее средство и намочите пятно
Нанесите средство для посудомоечной машины на пятно и замочите одежду в горячей мыльной воде на ночь. Рекомендуемую температуру воды см. на символах стирки на этикетке.
Шаг 4: Выстирайте одежду на следующий день
На следующий день тщательно прополощите одежду, а затем постирайте ее, как обычно. Никогда не кладите одежду, обработанную легковоспламеняющимися жидкостями, в стиральную или сушильную машину.
Шаг 5: Добавьте пятновыводитель и снова постирайте
Если после стирки пятно осталось, обработайте его пятновыводителем и снова постирайте вещь. Не пытайтесь высушить одежду теплом, пока вы не смогли полностью вывести пятна от краски на одежде.
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