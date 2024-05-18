У разі заборгованості за комунальні послуги можуть нарахувати пеню, призначити штраф чи навіть припинити постачання послуг.

У випадку невиплати комунальних послуг українцями, боржнику можуть нарахувати пеню, штрафувати або навіть призупинити надання послуг. Юрист Іван Топор пояснив детальніше, що чекає на боржників за комуналку під час війни.

Він розповів, що коли власник квартири не сплачує за комунальні послуги, постачальник має право застосувати пеню у розмірі, який не перевищує 0,01% від загальної суми боргу.

Експерт підкреслив, що плата комунальних послуг, як і будь-яких інших платних послуг, повинна відбуватися відповідно до умов і термінів, визначених у договорі. Однак існують законодавчі акти, які передбачають певні полегшення щодо умов оплати та наслідків її несвоєчасності. Тому, передусім, важливо визначити загальний перелік можливих наслідків у випадку невнесення платежів за комунальні послуги, а потім розглядати винятки, які можуть застосовуватись до певних категорій громадян у період воєнного стану.

Постачальники послуг можуть звернутися до суду для стягнення заборгованості, якщо особа відмовляється виплатити добровільно або укласти угоду щодо реструктуризації платежів.

Якщо до моменту набуття законної сили судовим рішенням боржник не погасить борг, то державний або приватний виконавець може провести стягнення — заблокувати платіжні картки та банківські рахунки споживача, поки борг не буде виплачений.

Як пояснив юрист, випадки відчуження квартир на користь погашення боргів за комунальні послуги майже ніколи не мають місця, оскільки борг повинен бути пропорційним до вартості нерухомого майна. Проте, якщо сума боргу за комунальні послуги настільки велика, що перевищує вартість об'єкта нерухомості, то в такому випадку ризики відчуження майна для погашення боргу стають більш ймовірними.

Джерело: Фокус.

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