Експерти передбачають, що цього літа українці можуть зіткнутися з перебоями в електропостачанні, особливо у другій половині липня та в серпні. Відтак, представники енергетичної галузі закликають громадян вже зараз почати економити електрику, щоб уникнути надмірного навантаження на електромережу. Про це розповів гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Гендиректор компанії "Yasno" Сергій Коваленко зазначає, що для зниження споживання енергії необхідно уникати одночасного використання приладів із високим енергоспоживанням. Ось приклади споживання деяких побутових приладів:

електроплита використовує приблизно 3,5 кВт*год;

праска, фен, електрочайник – близько 2,2 кВт*год;

обігрівач, бойлер, пилосос – близько 2 кВт*год;

електрична духовка – приблизно 1,6 кВт*год;

кавомашина – близько 1,5 кВт*год;

мікрохвильова піч – близько 0,8 кВт*год;

пральна машина, кондиціонер – близько 0,7 кВт*год.

"Коли ці цифри множите на кількість квартир, стає зрозумілим вплив кожного споживача на загальне навантаження мережі," – наголосив Коваленко.

Зі свого боку, Київська міська держадміністрація рекомендує, щоб максимальне навантаження на одну квартиру не перевищувало 5-10 кВт одночасно. Так, наприклад, можна використовувати електроплиту і пральну машину водночас, але інші прилади краще включати тоді, коли один з вже працюючих приладів завершить свою роботу.

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