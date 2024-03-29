Оновлену інформацію ви зможете переглянути у своєму особистому кабінеті на офіційному сайті або в наступному рахунку за газ.

Нафтогаз України інформує нових власників житла або тих, хто отримав нерухомість у спадок, про необхідність перереєстрації договору на постачання газу.

"Для початку вам знадобиться ЕІС-код (який починається з 56ХМ...), який можна знайти у вашому рахунку за споживання або доставку газу", - зазначають у компанії.

Наступним кроком буде підготовка необхідних документів:

ваш ІПН (РНОКПП)

паспорт або ID-карта разом з довідкою про реєстрацію місця проживання

документ, що засвідчує право власності на нерухомість

форма заяви-приєднання (шаблон доступний на сайті компанії)

згода від інших власників нерухомості, якщо такі є

У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи:

ваш останній рахунок за газ для уточнення ЕІС-коду або іншої інформації

документи, що підтверджують зміну прізвища або адреси, якщо інформація відрізняється від даних у правоустанавлюючому документі

Як подати документи до Нафтогазу - документи можна подати наступними способами:

відправити скановані копії або фотографії документів на електронну адресу client@gas.ua

відправити копії документів поштою на адресу: м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, "ТОВ "ГК "Нафтогаз України"

звернутися до найближчого відділення ПУМБ з оригіналами документів

"Оновлену інформацію можна буде перевірити у вашому особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному рахунку за газ", - додають у Нафтогазі.

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