Нафтогаз України інформує нових власників житла або тих, хто отримав нерухомість у спадок, про необхідність перереєстрації договору на постачання газу.
"Для початку вам знадобиться ЕІС-код (який починається з 56ХМ...), який можна знайти у вашому рахунку за споживання або доставку газу", - зазначають у компанії.
Наступним кроком буде підготовка необхідних документів:
- ваш ІПН (РНОКПП)
- паспорт або ID-карта разом з довідкою про реєстрацію місця проживання
- документ, що засвідчує право власності на нерухомість
- форма заяви-приєднання (шаблон доступний на сайті компанії)
- згода від інших власників нерухомості, якщо такі є
У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи:
- ваш останній рахунок за газ для уточнення ЕІС-коду або іншої інформації
- документи, що підтверджують зміну прізвища або адреси, якщо інформація відрізняється від даних у правоустанавлюючому документі
Як подати документи до Нафтогазу - документи можна подати наступними способами:
- відправити скановані копії або фотографії документів на електронну адресу client@gas.ua
- відправити копії документів поштою на адресу: м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, "ТОВ "ГК "Нафтогаз України"
- звернутися до найближчого відділення ПУМБ з оригіналами документів
"Оновлену інформацію можна буде перевірити у вашому особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному рахунку за газ", - додають у Нафтогазі.
Останні новини України:
Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.
Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.
Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.