Нафтогаз України інформує нових власників житла або тих, хто отримав нерухомість у спадок, про необхідність перереєстрації договору на постачання газу.

газ, Нафтогаз

"Для початку вам знадобиться ЕІС-код (який починається з 56ХМ...), який можна знайти у вашому рахунку за споживання або доставку газу", - зазначають у компанії.

Наступним кроком буде підготовка необхідних документів:

  • ваш ІПН (РНОКПП)
  • паспорт або ID-карта разом з довідкою про реєстрацію місця проживання
  • документ, що засвідчує право власності на нерухомість
  • форма заяви-приєднання (шаблон доступний на сайті компанії)
  • згода від інших власників нерухомості, якщо такі є

платіжка, квитанція

У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи:

  • ваш останній рахунок за газ для уточнення ЕІС-коду або іншої інформації
  • документи, що підтверджують зміну прізвища або адреси, якщо інформація відрізняється від даних у правоустанавлюючому документі

Як подати документи до Нафтогазу - документи можна подати наступними способами:

  • відправити скановані копії або фотографії документів на електронну адресу client@gas.ua
  • відправити копії документів поштою на адресу: м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, "ТОВ "ГК "Нафтогаз України"
  • звернутися до найближчого відділення ПУМБ з оригіналами документів

"Оновлену інформацію можна буде перевірити у вашому особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному рахунку за газ", - додають у Нафтогазі.

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