Нафтогаз Украины информирует новых собственников жилья или получивших недвижимость в наследство о необходимости перерегистрации договора на поставку газа.
"Для начала вам понадобится ЭИС-код (начинающийся с 56ХМ...), который можно найти в вашем счете за потребление или доставку газа", - отмечают в компании.
Следующим шагом будет подготовка необходимых документов:
- ваш ИНН (РНОКПП)
- паспорт или ID-карта вместе со справкой о регистрации места жительства
- документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость
- форма заявления-присоединения (шаблон доступен на сайте компании)
- согласие от других владельцев недвижимости, если таковые есть
В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы:
- ваш последний счет за газ для уточнения ЭИС-кода или другой информации
- документы, подтверждающие изменение фамилии или адреса, если информация отличается от данных в правоустанавливающем документе
Как подать документы в Нафтогаз - документы можно подать следующими способами:
- отправить сканированные копии или фотографии документов по электронному адресу client@gas.ua
- отправить копии документов по почте по адресу: г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, "ООО "ГК "Нефтегаз Украины"
- обратиться в ближайшее отделение ПУМБ с оригиналами документов
"Обновленную информацию можно будет проверить в вашем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ", – добавляют в Нафтогазе.
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