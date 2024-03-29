Обновленную информацию вы можете просмотреть в своем личном кабинете на официальном сайте или в следующем счете за газ.

Нафтогаз Украины информирует новых собственников жилья или получивших недвижимость в наследство о необходимости перерегистрации договора на поставку газа.

"Для начала вам понадобится ЭИС-код (начинающийся с 56ХМ...), который можно найти в вашем счете за потребление или доставку газа", - отмечают в компании.

Следующим шагом будет подготовка необходимых документов:

ваш ИНН (РНОКПП)

паспорт или ID-карта вместе со справкой о регистрации места жительства

документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость

форма заявления-присоединения (шаблон доступен на сайте компании)

согласие от других владельцев недвижимости, если таковые есть

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы:

ваш последний счет за газ для уточнения ЭИС-кода или другой информации

документы, подтверждающие изменение фамилии или адреса, если информация отличается от данных в правоустанавливающем документе

Как подать документы в Нафтогаз - документы можно подать следующими способами:

отправить сканированные копии или фотографии документов по электронному адресу client@gas.ua

отправить копии документов по почте по адресу: г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, "ООО "ГК "Нефтегаз Украины"

обратиться в ближайшее отделение ПУМБ с оригиналами документов

"Обновленную информацию можно будет проверить в вашем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ", – добавляют в Нафтогазе.

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