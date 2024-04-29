Эксперты предполагают, что этим летом украинцы могут столкнуться с перебоями в электроснабжении, особенно во второй половине июля и в августе. Представители энергетической отрасли призывают граждан уже сейчас начать экономить электричество, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на электросеть. Об этом рассказал гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко отмечает, что для снижения потребления энергии необходимо избегать одновременного использования приборов с высоким энергопотреблением. Вот примеры потребления некоторых бытовых приборов:

электроплита использует примерно 3,5 кВт*ч;

утюг, фен, электрочайник – около 2,2 кВт*ч;

обогреватель, бойлер, пылесос – около 2 кВт*ч;

электрическая духовка – примерно 1,6 кВт*ч;

кофемашина – около 1,5 кВт*ч;

микроволновка – около 0,8 кВт*ч;

стиральная машина, кондиционер – около 0,7 кВт*ч.

"Когда эти цифры умножаете на количество квартир, становится понятным влияние каждого потребителя на общую нагрузку сети", - подчеркнул Коваленко.

Со своей стороны Киевская городская госадминистрация рекомендует, чтобы максимальная нагрузка на одну квартиру не превышала 5-10 кВт одновременно. Так, например, можно использовать электроплиту и стиральную машину одновременно, но другие приборы лучше включать, когда один из уже работающих приборов завершит свою работу.

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