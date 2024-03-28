Ціни на водопостачання змінились у містах України не рівномірно, також відомо, чого очікувати від ціни на газ.

Починаючи з першого квітня, українці зобов'язані будуть сплачувати за водопостачання та газ за оновленими тарифами. Цінові зміни на воду будуть нерівномірними у різних містах України.

Прогнозується, що мешканці столиці, де тариф на воду буде найвищим, сплатять майже на 34% більше, ніж раніше. Наводимо нові ціни у інших обласних центрах.

Вартість водопостачання та водовідведення у Києві може зрости з 30,384 до 40,776 гривень за кубометр з ПДВ. У Дніпрі тариф становитиме 37,61 гривні, а в Вінниці - 35 гривень за кубометр з ПДВ.

Квітневе збільшення тарифів також зачепить наступних споживачів:

"Львівводоканал" – 9,73 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 5,63 гривні;

"Чернівціводоканал" – 10,87 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 15,54 гривні за кубометр з ПДВ.

З 1 липня заплановані наступні зміни:

"Львівводоканал" – 10,82 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 7,02 гривні;

"Чернівціводоканал" – 12,31 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 18,77 гривні за кубометр з ПДВ.

Щодо тарифів на газ, вони є однаковими для всіх споживачів у всій Україні. Тариф на природний газ залишиться незмінним для "Нафтогазу" і становитиме 7,96 гривні за кубометр, але для інших постачальників може коливатись від 7,70 до 9,90 гривень за кубометр.

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