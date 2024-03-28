Начиная с первого апреля украинцы обязаны будут платить за водоснабжение и газ по обновленным тарифам. Ценовые изменения на воду будут неравномерными в разных городах Украины.
Прогнозируется, что жители столицы, где тариф на воду будет самым высоким, уплатят почти на 34% больше, чем раньше. Приводим новые цены в других областных центрах.
Стоимость водоснабжения и водоотвода в Киеве может возрасти с 30,384 до 40,776 гривен за кубометр по НДС. В Днепре тариф составит 37,61 гривны, а в Виннице – 35 гривен за кубометр с НДС.
Апрельское увеличение тарифов также коснется следующих потребителей:
- "Львовводоканал" – 9,73 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 5,63 гривны;
- "Черновцыводоканал" – 10,87 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 15,54 гривны за кубометр по НДС.
С 1 июля запланированы следующие изменения:
- "Львовводоканал" – 10,82 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 7,02 гривны;
- "Черновцыводоканал" – 12,31 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 18,77 гривны за кубометр по НДС.
Что касается тарифов на газ, они одинаковы для всех потребителей во всей Украине. Тариф на природный газ останется неизменным для "Нафтогаза" и составит 7,96 гривны за кубометр, но для других поставщиков может варьироваться от 7,70 до 9,90 гривен за кубометр.
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