Цены на водоснабжение изменились в городах Украины не равномерно, также известно, чего ожидать цены на газ.

Начиная с первого апреля украинцы обязаны будут платить за водоснабжение и газ по обновленным тарифам. Ценовые изменения на воду будут неравномерными в разных городах Украины.

Прогнозируется, что жители столицы, где тариф на воду будет самым высоким, уплатят почти на 34% больше, чем раньше. Приводим новые цены в других областных центрах.

Стоимость водоснабжения и водоотвода в Киеве может возрасти с 30,384 до 40,776 гривен за кубометр по НДС. В Днепре тариф составит 37,61 гривны, а в Виннице – 35 гривен за кубометр с НДС.

Апрельское увеличение тарифов также коснется следующих потребителей:

"Львовводоканал" – 9,73 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 5,63 гривны;

"Черновцыводоканал" – 10,87 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 15,54 гривны за кубометр по НДС.

С 1 июля запланированы следующие изменения:

"Львовводоканал" – 10,82 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 7,02 гривны;

"Черновцыводоканал" – 12,31 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 18,77 гривны за кубометр по НДС.

Что касается тарифов на газ, они одинаковы для всех потребителей во всей Украине. Тариф на природный газ останется неизменным для "Нафтогаза" и составит 7,96 гривны за кубометр, но для других поставщиков может варьироваться от 7,70 до 9,90 гривен за кубометр.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.