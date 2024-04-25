Міністерство енергетики України підтвердило, що нині не ведеться обговорень щодо змін у тарифах на електроенергію для населення. Це означає, що з 1 травня 2024 року українці продовжать сплачувати за струм за старою ціною — 2,64 грн за кВт-год. Але ситуація може змінитись.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про це.

Міністр енергетики України Герман Галущенко відзначив, що завдяки перегляду тарифів на електроенергію для населення минулого року, країні вдалося безперебійно пережити зимовий період.

"Тарифи минулого року підвищували як наслідок масштабних атак на енергетику. Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, – спокійно, стабільно і без відключень" , - пояснив Галущенко після атак у березні.

Зі свого боку, Олена Павленко, президентка аналітичного центру, підкреслює, що для вирішення проблем, пов'язаних з пошкодженнями енергосистеми, необхідно буде підвищити тарифи.

"Тарифи доведеться піднімати рано чи пізно, щоб стабілізувати ситуацію, від цього не втекти", - стверджує Павленко.

Згідно з останнім прогнозом від Міністерства економіки, опублікованим у квітні 2024 року, ціна на електроенергію може збільшитись на 15% у поточному році, а у 2025 році вартість електроенергії може зрости ще на 15%.

Джерело: BBC News Україна.

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