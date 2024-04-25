Благодаря пересмотру тарифов на электроэнергию для населения в прошлом году стране удалось бесперебойно пережить зимний период.

Министерство энергетики Украины подтвердило, что в настоящее время не ведется обсуждение изменений в тарифах на электроэнергию для населения. Это означает, что с 1 мая 2024 украинцы продолжат платить за ток по старой цене — 2,64 грн за кВт-ч. Но ситуация может измениться.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об этом.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что благодаря пересмотру тарифов на электроэнергию для населения в прошлом году стране удалось бесперебойно пережить зимний период.

"Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли, – спокойно, стабильно и без отключений" , – пояснил Галущенко после атак в марте.

Со своей стороны Елена Павленко, президент аналитического центра, подчеркивает, что для решения проблем, связанных с повреждениями энергосистемы, необходимо будет повысить тарифы.

"Тарифы придется поднимать рано или поздно, чтобы стабилизировать ситуацию, от этого не уйти", – утверждает Павленко.

Согласно последнему прогнозу от Министерства экономики, опубликованному в апреле 2024 года, цена на электроэнергию может увеличиться на 15% в текущем году, а в 2025 году стоимость электроэнергии может вырасти еще на 15%.

Источник: BBC News Украина.

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