Майже кожен споживач електроенергії хоча б раз стикався із ситуацією, коли отримував платіжку із завеликою сумою.

Майже кожен, хто користується електроенергією, хоча б один раз стикається з ситуацією, коли отримує рахунок із завеликою сумою. У таких випадках рекомендується не поспішати оплачувати квитанцію, а спочатку переконатися, що нарахування є коректними.

Про це пише Yasno у Facebook.

Якщо ви отримали рахунок за спожиту електроенергію і зазначена сума здається вам завеликою, слід звернутися до компанії Yasno через приватні повідомлення або чатбот у Viber чи Telegram, щоб вони розглянули ситуацію.

У представників компанії підкреслюється, що нарахування проводяться на основі інформації, наданої споживачем.

Постачальник електроенергії підкреслює:

Якщо показники лічильника не були подані вчасно, нарахування за споживання буде визначено на основі середньодобового споживання.

У випадку, коли оплата була здійснена безпосередньо перед формуванням рахунку та кошти ще не були зараховані (цей процес може займати до трьох робочих днів), клієнт може отримати смс-повідомлення про несплату. Рекомендуємо у таких випадках перевірити статус оплати в особистому кабінеті.

Може виникнути ситуація з помилковим номером особового рахунку. Часом споживачі отримують повідомлення про сплату за рахунок житла, де вони фактично не мешкають. Більше інформації про те, що робити в такому випадку, можна знайти тут.

"Переконайтеся, що ви передаєте показники лічильника в останні два дні місяця або перші три дні наступного місяця. Оплата за електроенергію має бути здійснена до 20-го числа. У разі виникнення будь-яких запитань, будь ласка, звертайтесь до нас", - радять у компанії.

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