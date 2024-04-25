Практически каждый потребитель электроэнергии хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда получал платежку с большой суммой.

Практически каждый, кто пользуется электроэнергией, хотя бы один раз сталкивается с ситуацией, когда получает счет с большой суммой. В таких случаях рекомендуется не спешить оплачивать квитанцию, а сначала убедиться, что начисления корректны.

Об этом пишет Yasno в Facebook.

Если вы получили счет за потребленную электроэнергию и указанная сумма кажется вам слишком большой, обратитесь в компанию Yasno через частные сообщения или чатбот в Viber или Telegram, чтобы они рассмотрели ситуацию.

У представителей компании подчеркивается, что начисления производятся на основе информации, предоставленной потребителем.

Поставщик электроэнергии подчеркивает:

Если показатели счетчика не были поданы вовремя, начисления за потребление будут определены на основе среднесуточного потребления.

В случае, когда оплата была произведена непосредственно перед формированием счета и средства еще не были засчитаны (этот процесс может занимать до трех рабочих дней), клиент может получить смс-сообщение о неуплате. Рекомендуем проверить статус оплаты в личном кабинете.

Может возникнуть ситуация с ошибочным номером лицевого счета. Иногда потребители получают уведомление об оплате за счет жилья, где они фактически не проживают. Больше информации о том, что делать в таком случае, можно найти здесь.

"Убедитесь, что вы передаете показатели счетчика в последние два дня месяца или первые три дня следующего месяца. Оплата за электроэнергию должна быть произведена до 20 числа. В случае возникновения любых вопросов, пожалуйста, обращайтесь к нам", - советуют в компании.

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