При задолженности за коммунальные услуги могут начислить пеню, назначить штраф или даже прекратить поставки услуг.

В случае невыплаты коммунальных услуг украинцами, должнику могут начислить пеню, штрафовать или даже приостановить предоставление услуг. Юрист Иван Топор объяснил подробнее, что ждет должников за коммуналку во время войны.

Он рассказал, что если владелец квартиры не платит за коммунальные услуги, поставщик имеет право применить пеню в размере, не превышающем 0,01% от общей суммы долга.

Эксперт подчеркнул, что плата коммунальных услуг, как и любых других платных услуг, должна производиться в соответствии с условиями и сроками, определенными в договоре. Однако существуют законодательные акты, предусматривающие определенные облегчения по условиям оплаты и последствия ее несвоевременности. Поэтому прежде всего важно определить общий перечень возможных последствий в случае невнесения платежей за коммунальные услуги, а затем рассматривать исключения, которые могут применяться к определенным категориям граждан в период военного положения.

Поставщики услуг могут обратиться в суд для взыскания задолженности, если лицо отказывается выплатить добровольно или заключить соглашение о реструктуризации платежей.

Если до момента вступления в законную силу судебного решения должник не погасит долг, то государственный или частный исполнитель может произвести взыскание — заблокировать платежные карты и банковские счета потребителя, пока долг не будет выплачен.

Как пояснил юрист, случаи отчуждения квартир в пользу погашения долгов за коммунальные услуги почти никогда не имеют места, поскольку долг должен быть пропорционален стоимости недвижимого имущества. Однако если сумма долга за коммунальные услуги настолько велика, что превышает стоимость объекта недвижимости, то в таком случае риски отчуждения имущества для погашения долга становятся более вероятными.

Источник: Фокус.

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