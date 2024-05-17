Ведуться обговорення щодо перегляду тарифів на електроенергію, але остаточного рішення щодо розміру нового тарифу поки немає.

Внаслідок руйнувань в енергосистемі, що були спричинені масованими ракетними атаками, зараз йдуть дискусії щодо підвищення тарифу на електроенергію до рекордних показників. Про це в своєму Telegram-каналі написав віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

Олександр Трохимець поділився даними опитування, яке провела група "Рейтинг", за результатами якого 55% респондентів позитивно ставляться до ідеї підняття тарифів на електроенергію для відновлення енергосистеми після обстрілів. Також 70% опитаних визнали, що попереднє збільшення тарифу сприяло ефективній підготовці енергосистеми до зимових умов.

"Попри радянську спадщину та політичні спекуляції на цій чутливій темі люди розуміють, що енергосистема суттєво пошкоджена і потрібні кошти на її відновлення. Це опитування демонструє, що більшість українців адекватно оцінює ситуацію в енергетиці", - зазначив Трохимець.

Експерт зауважив, що ведуться обговорення щодо перегляду тарифів на електроенергію, але остаточного рішення щодо розміру нового тарифу поки немає, тож його точне значення залишається невідомим.

"Але вже йдуть розмови про підвищення ціни електроенергії в діапазоні від 3,5 грн за кВт-г до рівня 4,8 грн, враховуючи суттєві пошкодження енергосистеми, які ніхто не знає чи являються фінальними", – підкреслив Трохимець.

Він відзначив, що ситуація в енергосистемі є складною, тому необхідно негайно використати всі можливі ресурси для відновлення якомога більшої кількості генеруючих потужностей до настання зими.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, влітку українці можуть зіткнутися з відключеннями світла, доведеться економити.

Як повідомляла Politeka, рано чи пізно тарифи доведеться підвищувати.

Також писала Politeka, українцям можуть приходити рахунки за світло із занадто підозрілою сумою.