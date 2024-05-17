Ведутся обсуждения пересмотра тарифов на электроэнергию, но окончательного решения о размере нового тарифа пока нет.

В результате разрушений в энергосистеме, вызванных массированными ракетными атаками, сейчас идут дискуссии о повышении тарифа на электроэнергию до рекордных показателей. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

Александр Трофимец поделился данными опроса, проведенного группой "Рейтинг", по результатам которого 55% респондентов положительно относятся к идее поднятия тарифов на электроэнергию для восстановления энергосистемы после обстрелов. Также 70% опрошенных признали, что предварительное увеличение тарифа способствовало эффективной подготовке энергосистемы к зимним условиям.

"Несмотря на советское наследие и политические спекуляции на этой чувствительной теме, люди понимают, что энергосистема существенно повреждена и нужны средства на ее восстановление. Этот опрос демонстрирует, что большинство украинцев адекватно оценивает ситуацию в энергетике", - отметил Трофимец.

Эксперт отметил, что ведутся обсуждения по пересмотру тарифов на электроэнергию, но окончательного решения о размере нового тарифа пока нет, поэтому его точное значение остается неизвестным.

"Но уже идут разговоры о повышении цены электроэнергии в диапазоне от 3,5 грн за кВт-ч до уровня 4,8 грн, учитывая существенные повреждения энергосистемы, которые никто не знает или являются финальными", – подчеркнул Трофимец.

Он отметил, что ситуация в энергосистеме сложная, поэтому необходимо немедленно использовать все возможные ресурсы для восстановления как можно большего количества генерирующих мощностей до наступления зимы.

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