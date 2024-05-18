Чи можна видалити плями від лаку для нігтів на одязі?

Якщо діяти швидко, можна видалити плями від лаку для нігтів на одязі. Завжди починайте з перевірки етикетки одягу. Перевірте свій метод чищення на непомітному куточку свого одягу, щоб переконатися, що обробка не вплине на колір або тканину. Крім того, плями слід видаляти відразу після розливу. Чим довше пляма стоїть, тим більше вона схоплюється, і її важче видалити.