Видалити плями від лаку для нігтів на одязі це не просто, адже лак доволі міцно тримається на поверхнях і потребує особливого підходу для видалення. Ось як правильно це зробити.
Чи можна видалити плями від лаку для нігтів на одязі?
Якщо діяти швидко, можна видалити плями від лаку для нігтів на одязі. Завжди починайте з перевірки етикетки одягу. Перевірте свій метод чищення на непомітному куточку свого одягу, щоб переконатися, що обробка не вплине на колір або тканину. Крім того, плями слід видаляти відразу після розливу. Чим довше пляма стоїть, тим більше вона схоплюється, і її важче видалити.
Як видалити плями від лаку для нігтів на одязі
Крок 1: Видаліть надлишки лаку для нігтів
Використовуючи щось непористе, як-от тупий ніж для масла, обережно зіскребіть надлишки лаку для нігтів. Це допоможе уникнути заштовхування поліролю на одяг або залишення плями.
Крок 2: Використовуйте мило та воду
Нанесіть на пляму негорюче мило на масляній основі за допомогою ватної палички. Продовжуйте замінювати тампони, коли чистий тампон повністю насититься кольором. Прополощіть найтеплішою водою, яку може витримати ваш одяг після того, як змогли видалити плями від лаку для нігтів на одязі.
Крок 3: Сушка
Дайте одязі висохнути на повітрі, стежачи за плямою. Якщо залишився якийсь залишок, повторіть кроки, щоб видалити решту плями. Після видалення плями одяг можна помістити в сушильну машину. Не періть і не сушіть в машині речі, які контактували з легкозаймистими речовинами, такими як рідина для зняття лаку без ацетону. Натомість висушіть ці речі на повітрі.
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