Удалить пятна от лака для ногтей на одежде это не просто, ведь лак достаточно крепко держится на поверхностях и требует особого подхода к удалению. Вот как это правильно сделать.
Можно ли удалить пятна от лака для ногтей на одежде?
Если действовать быстро, можно удалить пятна от лака для ногтей на одежде. Всегда начинайте с проверки этикетки одежды. Проверьте свой метод чистки на незаметном уголке одежды, чтобы убедиться, что обработка не повлияет на цвет или ткань. Кроме того, пятна следует удалять сразу после разлива. Чем длиннее пятно стоит, тем больше оно вскакивается, и его труднее удалить.
Как удалить пятна от лака для ногтей на одежде
Шаг 1: Удалите излишки лака для ногтей
Используя что-то непористое, например тупой нож для масла, осторожно соскребите излишки лака для ногтей. Это поможет избежать заталкивания полироля на одежду или оставление пятна.
Шаг 2: Используйте мыло и воду
Нанесите на пятно негорючее мыло на масляной основе с помощью ватной палочки. Продолжайте заменять тампоны, когда чистый тампон полностью насытится цветом. Прополощите самой теплой водой, которую может выдержать вашу одежду после того, как смогли удалить пятна от лака для ногтей на одежде.
Шаг 3: Сушка
Дайте одежде высохнуть на воздухе, следя за пятном. Если остался какой-либо остаток, повторите шаги, чтобы удалить остальное пятно. После удаления пятна одежду можно поместить в сушильную машину. Не стирайте и не сушите в машине вещи, которые контактировали с легковоспламеняющимися веществами, такими как жидкость для снятия лака без ацетона. Высушите эти вещи на воздухе.
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