Можно ли удалить пятна от лака для ногтей на одежде?

Если действовать быстро, можно удалить пятна от лака для ногтей на одежде. Всегда начинайте с проверки этикетки одежды. Проверьте свой метод чистки на незаметном уголке одежды, чтобы убедиться, что обработка не повлияет на цвет или ткань. Кроме того, пятна следует удалять сразу после разлива. Чем длиннее пятно стоит, тем больше оно вскакивается, и его труднее удалить.