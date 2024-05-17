На тлі нових відключень електроенергії абоненти "Київстар" скаржаться на проблеми, відповіли в компанії.

В усіх регіонах України знову введено графіки відключень електроенергії для промисловості та побутових споживачів.

Як раніше повідомили в «Укренерго», на тлі збільшення споживання електроенергії під час похолодання потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених по українській енергосистемі з 22 березня.

Як наслідок, почалися перебої в тому числі з Інтернетом. Зокрема, на проблеми скаржаться абоненти «Київстар».

«Якщо немає світла, немає ні мобільного інтернету, ні обіцяного домашнього. Довелося дістати водафон, щоб мати доступ до інтернету»,

«Пропав мобільний інтернет одночасно зі світлом! При зимових блекаутах мобільний інтернет зникав лише після 2-4 годин, після вимкнення світла, а тут схоже як навмисно відключають моб.інтернет. Елементарно навіть додаток тривога не спрацює. Тарифи підняли суттєво, а ось сервіс щось не дуже покращився»,

«Київстар як завжди, 0 інтернету в потрібний момент, клас», - скаржаться абоненти «Київстар» на офіційній сторінці компанії в Мережі.

У «Київстар» на скарги відреагували. В компанії, звертаючись до абонентів, запевнили, що «Київстар» використовує усі технічні можливості, щоб забезпечити роботу базових станцій в умовах відключення електроенергії через аварії або планові роботи.

«Для надання мобільного інтернету необхідно більше постійної потужності для запуску обладнання, яке іноді неможливо задіяти в аварійному режимі, тож пріоритет в першу чергу надається "голосу" (мобільному зв'язку), аби ви якомога довше залишались на зв’язку», - пояснили в «Київстар».

Останні новини України:

Що робити, якщо зник зв'язок: стосується абонентів lifecell, Київстар, Vodafone.

Стосується всіх абонентів "Київстар": чи буде зв’язок та Інтернет під час нових відключень електроенергії.

"Vodafone" попередив всіх абонентів про проблеми: як не втратити номер.