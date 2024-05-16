В Україні запроваджуються контрольовані відключення електроенергії по всій країні і це може позначитися на мобільному зв’язку та Інтернеті.

Коли електроенергія вимикається, сигнал слабшає, а через жеякий час взагалі зникає – це стосується як мобільного зв’язку, так і Інтернету.

Базові станції мобільного зв’язку обладнані резервними джерелами живлення. Вони здатні забезпечувати автономну роботу базової станції від двох до п’яти годин за умови повної зарядження. Але, якщо батарея розрядилася, потрібен час для її повної підзарядки.

Що робити, якщо зник мобільний зв’язок – це питання в умовах нових відключень електроенергії знову актуальне. Раніше інструкцію щодо дій у такому випадку надали в Lifecell.

«Що робити, якщо пропала мережа вашого мобільного оператора? Національний роумінг – це використання потужностей всіх мобільних операторів у випадку, якщо немає можливості користуватись послугами свого оператора», - наголошували в «Lifecell».

В «Lifecell» також озвучили основні моменти використання національного роумінгу для абонентів. Так, назва мережі абонента може змінитись на одного з інших національних операторів (lifecell, Kyivstar, Vodafone).

«Це означає, що наразі для зв’язку ви використовуєте потужності іншого оператора», - пояснювали у «Lifecell».

Підкреслимо, що національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів, а тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно із тарифним планом оператора.

Зміна мережі оператора виконується автоматично за рахунок налаштування телефону «автоматичний вибір мережі».

«Якщо зв'язок вашого оператора зник, а автоматично перейти до іншого не вдалось, спробуйте вибрати іншу мережу вручну», - повідомляли в «Lifecell».

На Android це можна зробити наступним чином: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор.

На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

Далі слід знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або Lifecell.

«Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу», - роз’яснювали в компанії.

Далі необхідно перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Також в «Lifecell» наголошували, що впродовж дня слід намагатись вручну повернутись (підключитись) до мережі свого оператора.

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