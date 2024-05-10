Поганий сигнал мобільного зв'язку є серйозною незручністю для багатьох, тому важливо знати, як його можна посилити безкоштовно.

Основними винуватцями зазвичай є відстань до вишок мобільного зв'язку або будівельні матеріали, що блокують сигнали стільникового зв'язку.

Однак є й інші фактори, що погіршують прийом мобільного зв'язку.

Тут ви знайдете безкоштовні способи.

Як посилити сигнал мобільного зв'язку безкоштовно та за лічені секунди?

1. Перемкніть режим польоту /перезавантажте телефон. Іноді телефони зависають і не підключаються автоматично до найсильнішого сигналу. Це особливо актуально, якщо ви постійно змінюєте локацію.

2. Використовуйте дзвінки через Wi-Fi. Якщо ви виявите, що підключення до Інтернету стабільне, але мобільний зв'язок працює нестабільно, увімкніть дзвінки через Wi-Fi . Це функція, яка дозволяє користувачам здійснювати та приймати дзвінки через Wi-Fi, а не через стільниковий зв'язок.

3. Вийдіть надвір. Найчастіше сигнали мобільного зв'язку важко досягають пристроїв усередині будинків або офісів через будівельні матеріали. Метал, бетон, низькоемісійне скло тощо сумно відомі тим, що блокують мережі будь-яких операторів мобільного зв'язку.

4. Усуньте перешкоди. Стіни, скло, дерева та все, що знаходиться між вашим пристроєм та вежею стільникового зв'язку, погіршують рівень сигналу. Для покращення прийому мобільного зв'язку можна обійтися обрізанням дерев або генеральним прибиранням.

5. Змініть місце розташування. Залежно від того, де знаходяться стільникові сайти вашого оператора та перешкоди для сигналу, якість мобільного зв'язку у вашій будівлі може відрізнятися.

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