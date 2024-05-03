Пропавшие сигналы имеют свойство появляться и прерывать жизнь в самый неподходящий момент, в девяти случаях из десяти между вашим мобильным телефоном и вышкой сотовой связи, передающей его сигнал, что-то происходит.

Мы все привыкли к телефонам и не можем представить свою жизнь без этого гаджета, мы пользуемся Интернетом, переписываемся, играем в игры, используем приложения, фотографируем и делаем множество вещей с помощью наших смартфонов.

Но что же делать, когда телефон плохо ловит сеть?

Удалите программы, мешающие сотовой связи телефона. Вот что вам следует понимать о том, как работают мобильные телефоны.

Если вы хотите, чтобы ваш телефон постоянно принимал сигналы от вышки сотовой связи, было бы полезно, если бы он находился на одной линии с вышкой сотовой связи с минимальными препятствиями.

Если сигналы от вышек сотовой связи должны проходить через множество препятствий, таких как стены, оконные стекла и т. д., они могут значительно ослабнуть на телефоне.

Не допускайте критически низкого уровня заряда батареи телефона. Когда телефон пытается подключиться к ближайшей вышке сотовой связи, он потребляет энергию аккумулятора.

Когда в телефоне разряжается батарея, ему становится гораздо сложнее обнаружить сигнал, поскольку телефоны запрограммированы на использование меньшего количества энергии для этого процесса, чтобы максимально экономить энергию. Это приводит к плохому приему сигнала сотового телефона.

Воспользуйтесь преимуществами сети Wi-Fi в телефоне. Вы можете использовать вызовы по Wi-Fi на большинстве моделей. Найдите «вызовы по Wi-Fi» в «настройках» вашего телефона, чтобы включить его, или позвоните производителю, чтобы узнать, как его включить.

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.