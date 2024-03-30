Выключение рекламы на Xiaomi может быть полезным, даже если на первый взгляд она не мешает.

Выключение рекламы на смартфоне Xiaomi поможет высвободить часть ресурсов.

Есть несколько способов выключить рекламу на Xiaomi, пишет Politeka.net.

На смартфонах Xiaomi за показ рекламы отвечает программа MSA (MIUI System Ads). Поэтому ее нужно выключить.

Для этого необходимо открыть настройку смартфона. Затем перейдите к разделу Пароли и безопасность - Предоставление и отзыв разрешений. Необходимо найти MSA и отозвать его авторизацию.

В этом списке также можно увидеть процесс GetApps, который тоже рекомендуем отключить.

Как убрать рекламу на смартфоне Xiaomi.

Последний шаг – перезагрузить смартфон.

Некоторые приложения имеют свои собственные рекламные настройки. Поэтому необходимо знать и то, как убрать рекламу на Xiaomi в системных приложениях. Например, в приложении «Музыка».

Для этого необходимо открыть приложение, перейти в настройки, выбрать расширенные настройки.

Последний шаг – деактивация пункта Показывать рекламу.

Как убрать рекламу на смартфоне Xiaomi в приложении Проводник.

Откройте приложение, нажмите Меню и выберите Настройки. Затем перейдите в пункт О программе и деактивируйте пункт Рекомендации.

В приложении «Темы» также есть рекламные настройки. С ним поступаем так же: открываем приложение, выбираем пункт «Настройки» и деактивируем Показывать рекламу и Персональные рекомендации.

Как убрать рекламу на смартфоне Xiaomi.

В приложении «Безопасность» также можно деактивировать пункт Получать рекомендации, чтобы избавиться от навязчивой рекламы.

А также в приложении "Загрузка". В нем необходимо деактивировать пункт Показывать рекомендуемое содержание.

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