Ранее после атак оккупантов по украинским городам, некоторые регионы столкнулись с перебоями в электроснабжении и интернете. При этом мобильные операторы оперативно отреагировали на ситуацию, предоставив инструкции по разгрузке сети в периоды пиковой нагрузки. Важно знать, как использовать свой телефон в случае массового сбоя сети.

Для многих людей, находящихся в бомбоубежищах и метро, обновление ленты новостей, использование различных приложений в целях поиска важной информации уже стало привычным делом. Кроме того, оповещения о ракетных атаках также поступают через мобильные приложения, требующие подключения к сети.

Для снижения нагрузки на сеть и предотвращения сбоев рекомендуется отключить функцию автоматической загрузки мультимедийных данных на смартфоне. Для этого нужно перейти в меню используемого вами приложения и найти пункты медиафайлов, трафика и фоновой загрузки. Проверьте каждый пункт, уберите галочки с автозагрузок файлов и автовоспроизведений видео в приложении. Это надо сделать как для мобильного подключения, так и для сети Wi-Fi, если доступная сеть имеется.

Также мобильные операторы обращают внимание, что нужно использовать мессенджеры в таких случаях, которые работают без подключения к интернету. Отметим, они могут функционировать напрямую через встроенный Bluetooth.

Также нужно знать о возможности подключения к другому мобильному оператору, если у вашего оператора серьезные проблемы с сетью. Самые популярные украинские операторы уже запустили услугу внутреннего роуминга.

Для бесплатного переключения между операторами необходимо отключить автоматический выбор сети в настройках телефона. На Android это делается через настройки мобильной сети (или подключение) - оператор, а на iOS - через параметры сотовых данных - выбор сети. Рекомендуется время от времени проверять наличие сети своего основного оператора.

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