В «Дія» зробили важливе пояснення щодо функції, якою користується багато українців і чому можуть виникнути неочікувані проблеми.

Так, деякі користувачі «Дія» стикаються з проблемами під час використання «Дія. Підпис».

«Кліпнули, усміхнулись — і готово. Із Дією не треба кудись їхати, щоб створити цифровий підпис, а потім носитися з флешкою. Усе в смартфоні 24/7. Підписати важливий договір, петицію чи увійти на державний сайт за кілька кліків — легко з Дія.Підписом», - наголошують в «Дія», але, як виявилося, насправді можуть виникнути складнощі.

Так, користувачі скаржаться, що смартфон їх не впізнає, особливо проблеми виникають у разі змін у зовнішності – мова йде навіть про нову зачіску або інший колір волосся.

«Якби ж воно легко було як в рекламі. Працює тільки при денному освітленні, зачиску змінювати не можна, колір волосся тимпаче, якщо на паспорт фотографувались без окулярів, то далі ви будете робити і моргати "навпомацки". Ідея класна, але розраховувати не варто, сподіваюсь що з часом "допиляють"»,

«Є один дієвий шлях - зовнішність не має порівнюватись з фото в паспорті, адже воно для цього не створювалось. Але, наскільки я розумію, змінювати це не планується. «Підпис» єдина послуга від Дії яка викликає негатив і користування якою намагаюсь уникати»,

«Насправді, це ніби знущання,особливо над жінками.Змінила зачіску-не розпізнає,змінила колір волосся - не розпізнає. В службі підтримці написали: «Так, ви змінились, потрібно замінити документи для ідентифікації». Це після кожної зміни зачіски робити нові документи і підтягувати в дію? Чому не ідентифікує по рисам обличчя, а акцентує увагу на тому, що може змінюватись?», - обурюються користувачі «Дія».

У «Дія» відреагували на критику, пояснивши, як працює функція. Так, при активації підпису відбувається порівняння цифрового образу з фото з реєстру.

«Якщо деталь зовнішності змінилась — процес створення може стати складнішим. Успішно створити підпис вийде, якщо зовнішність співпадає із фото у документі. Якщо ж ні — треба замінити паспорт», - попередили в «Дія».

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