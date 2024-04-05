В «Дія» сделали важное объяснение относительно функции, которой пользуются многие украинцы и почему могут возникнуть неожиданные проблемы.

Так, некоторые пользователи «Дія» сталкиваются с проблемами при использовании «Дія». Подпись».

«Моргнули, улыбнулись – и готово. С "Дія" не нужно куда-то ехать, чтобы создать цифровую подпись, а потом носиться с флешкой. Все в смартфоне 24/7. Подписать важный договор, петицию или войти на государственный сайт за несколько кликов — легко с Дія. Подписью», - отмечают в «Дія», но, как оказалось, на самом деле могут возникнуть сложности.

Так, пользователи жалуются, что смартфон их не узнает, особенно проблемы возникают в случае изменений во внешности – речь идет даже о новой прическе или другом цвете волос.

«Если бы оно легко было, как в рекламе. Работает только при дневном освещении, прическу менять нельзя, цвет волос тем более, если на паспорт фотографировались без очков, то дальше вы будете делать и моргать "наощупь". Идея классная, но рассчитывать не стоит, надеюсь, что со временем "допилят"»,

«Есть один действенный путь – внешность не должна сравниваться с фото в паспорте, ведь оно для этого не создавалось. Но насколько я понимаю, менять это не планируется. «Подпись» единственная услуга от Дія, которая вызывает негатив и пользование которой пытаюсь избегать»,

«На самом деле, это как бы издевательство, особенно над женщинами. Изменила прическу – не распознает, изменила цвет волос – не распознает. В службе поддержки написали: "Да, вы изменились, необходимо заменить документы для идентефикации". Это после каждого изменения прически делать новые документы ы подтягивають в Дію? Почему не идентифицирует по чертам лица, а акцентирует внимание на том, что может меняться?", – возмущаются пользователи «Дія».

В «Дія» отреагировали на критику, объяснив, как работает функция. Так, при активации подписи происходит сравнение цифрового образа с фото из реестра.

«Если деталь внешности изменилась — процесс создания может стать сложнее. Успешно создать подпись получится, если внешность совпадает с фотографиями в документе. Если же нет, нужно заменить паспорт», - предупредили в «Дія».

Последние новости Украины:

Новые изменения для абонентов "Киевстар": что и сколько теперь стоит.

Новая услуга в "Дія" взволновала украинцев: "Вы шутите или издеваетесь?".

В "Дія" предупредили всех о неприятном сюрпризе.