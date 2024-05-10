Плохой сигнал мобильной связи является серьезным неудобством для многих, поэтому важно знать, как можно его усилить бесплатно.

Основными виновниками обычно являются расстояние до вышек мобильной связи или строительные материалы, блокирующие сигналы сотовой связи.

Однако есть и другие факторы, которые ухудшают прием мобильной связи.

Здесь вы найдете бесплатные способы.

Как усилить сигнал мобильной связи бесплатно и за считанные секунды?

1. Переключите режим полета / перезагрузите телефон. Иногда телефоны зависают и не подключаются автоматически к самому сильному сигналу. Это особенно актуально, если вы постоянно меняете локации.

2. Используйте вызовы по Wi-Fi. Если вы обнаружите, что подключение к Интернету стабильное, но мобильная связь работает нестабильно, включите вызовы по Wi-Fi . Это функция, позволяющая пользователям совершать и принимать звонки через Wi-Fi, а не через сотовую связь.

3. Выйдите на улицу. Зачастую сигналы мобильной связи с трудом достигают устройств внутри домов или офисов из-за строительных материалов . Металл, бетон, низкоэмиссионное стекло и тому подобное печально известны тем, что блокируют сети любых операторов мобильной связи.

4. Устраните препятствия. Стены, стекло, деревья и все, что находится между вашим устройством и вышкой сотовой связи, ухудшают уровень сигнала. Для улучшения приема мобильной связи можно обойтись обрезкой деревьев или генеральной уборкой.

5. Измените свое местоположение. В зависимости от того, где находятся сотовые сайты вашего оператора и препятствия для сигнала, качество мобильной связи в вашем здании может различаться.

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