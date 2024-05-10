Основными виновниками обычно являются расстояние до вышек мобильной связи или строительные материалы, блокирующие сигналы сотовой связи.
Однако есть и другие факторы, которые ухудшают прием мобильной связи.
Здесь вы найдете бесплатные способы.
Как усилить сигнал мобильной связи бесплатно и за считанные секунды?
1. Переключите режим полета / перезагрузите телефон. Иногда телефоны зависают и не подключаются автоматически к самому сильному сигналу. Это особенно актуально, если вы постоянно меняете локации.
2. Используйте вызовы по Wi-Fi. Если вы обнаружите, что подключение к Интернету стабильное, но мобильная связь работает нестабильно, включите вызовы по Wi-Fi . Это функция, позволяющая пользователям совершать и принимать звонки через Wi-Fi, а не через сотовую связь.
3. Выйдите на улицу. Зачастую сигналы мобильной связи с трудом достигают устройств внутри домов или офисов из-за строительных материалов . Металл, бетон, низкоэмиссионное стекло и тому подобное печально известны тем, что блокируют сети любых операторов мобильной связи.
4. Устраните препятствия. Стены, стекло, деревья и все, что находится между вашим устройством и вышкой сотовой связи, ухудшают уровень сигнала. Для улучшения приема мобильной связи можно обойтись обрезкой деревьев или генеральной уборкой.
5. Измените свое местоположение. В зависимости от того, где находятся сотовые сайты вашего оператора и препятствия для сигнала, качество мобильной связи в вашем здании может различаться.
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