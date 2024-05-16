В Украине вводятся контролируемые отключения электроэнергии по всей стране, что может отразиться на мобильной связи и Интернете.

Когда электроэнергия выключается, сигнал слабеет, а через некоторое время вообще исчезает – это касается как мобильной связи, так и Интернета.

Базовые станции мобильной связи оборудованы резервными источниками питания. Они способны обеспечивать автономную работу базовой станции от двух до пяти часов при полной зарядке. Но если батарея разрядилась, нужно время для ее полной подзарядки.

Что делать, если исчезла мобильная связь – этот вопрос в условиях новых отключений электроэнергии снова актуален. Ранее инструкцию по действиям в таком случае предоставили в Lifecell.

«Что делать, если пропала сеть вашего мобильного оператора? Национальный роуминг – это использование мощностей всех мобильных операторов в случае, если нет возможности пользоваться услугами своего оператора», - подчеркивали в Lifecell.

В Lifecell также озвучили основные моменты использования национального роуминга для абонентов. Так, название сети абонента может измениться на одного из других национальных операторов (lifecell, Kyivstar, Vodafone).

«Это означает, что для связи вы используете мощности другого оператора», - объясняли в «Lifecell».

Подчеркнем, что национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов, а тарификация звонков и SMS происходит согласно тарифному плану оператора.

Смена сети оператора производится автоматически за счет настройки телефона «автоматический выбор сети».

«Если связь вашего оператора исчезла, а автоматически перейти к другому не удалось, попробуйте выбрать другую сеть вручную», – сообщали в Lifecell.

На Android это можно сделать следующим образом: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор.

iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

Далее следует найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или Lifecell.

«Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть», - разъясняли в компании.

Далее необходимо проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Также в Lifecell отмечали, что в течение дня следует пытаться вручную вернуться (подключиться) к сети своего оператора.

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