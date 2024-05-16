Графіки погодинних відключень повертаються, по всій Україні діятимуть планові обмеження електроенергії.
Тому всіх, хто користуєтсья послугами мобільних операторів, в тому числі абонентів «Київстар», хвилює, що буде зі зв’язком та Інтернетом.
Згідно з інформації від компанії «Київстар», робота мобільного зв’язку та Домашнього Інтернету залежить від наявності електропостачання на обладнанні.
«Ми закуповуємо додаткові акумулятори та генератори, щоб подовжити час, який працюватиме наше обладнання», - пояснюють у «Київстар».
Також компанія пропонувала власникам генераторів здавати їх в оренду, щоб якомога більше людей залишалися зі зв’язком.
У «Київстар» також підкреслювали, що коли відбуваються відключення електромережі, базові станції продовжують працювати автономно завдяки акумуляторним батареям.
«Вони забезпечують надання базових послуг впродовж декількох годин», - пояснюють у «Київстар».
В компанії також повідомили, що критично важливі елементи мережі обладнані стаціонарними генераторами, тому зв’язок у цілому працюватиме.
У випадках тривалих відключень «Київстар» використовує також пересувні генератори.
Що ж стосується Домашнього Інтернету, то головні елементи мережі Інтернету зарезервовані акумуляторними батареями або генераторами.
«При цьому, якщо знеструмлено частину оптичної мережі, або відсутнє живлення у будинку на комутаційному обладнанні, інтернет не працюватиме», - попереджають в «Київстар».
Також іноді сервіси відсутні через відключення електропостачання не за адресою абонента «Київстар», а в сусідніх будинках, де розташований комутатор.
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