В телекомунікаційній компанії «Київстар» надали важливу інформацію щодо вхідних або вихідних дзвінків та SMS.

Як повідомляють у «Київстар», деякі абоненти можуть заборонити вхідні або вихідні дзвінки та SMS-повідомлення.

Однак заборонити вхідні дзвінки та SMS можуть тільки контрактні абоненти за допомогою послуги «Заборона виклику».

«Додаткова абонентська плата не стягується», - повідомили у «Київстар».

Тобто абоненти можуть заблокувати вхідні та вихідні дзвінки, щоб, наприклад, випадково не подзвонити у роумінгу або з SIM-карти, яка використовується тільки для інтернету.

«Заборона виклику також вбереже дитину чи людину похилого віку від небажаних дзвінків», - пояснили у «Київстар» мету послуги.

Отже, контрактні абоненти можуть заблокувати усі вихідні дзвінки, вихідні дзвінки за кордон, дзвінки в роумінгу, окрім дзвінків в Україну та країну перебування, а також усі вхідні дзвінки і вхідні дзвінки в роумінгу.

Заборонити виклики можна через налаштування телефона в розділі Режим заборони дзвінків, або ж за допомогою спеціальних кодів «Київстар».

Додамо, тим часом абоненти «Київстар» продовжують скаржитись, що не можуть додзвонитися до оператора.

«Я не можу дозвониться до оператора 466, вже другий місяць пішов. На мобільний була заявка в технічну підтримку та і досі нічого не зроблено», - повідомив один з користувачів послугами мобільниого оператора.

У «Київстар» підтвердили, що у відповідях є затримка.

«Зараз дійсно багато звернень, тому відповіді надаються з затримкою. Просимо вибачення за незручності», - підкреслили у «Київстар».

Абонент у свою чергу повідомив, що намагається вирішити свою проблему вже місяць, однак а ні долзвонитися до оператора, а ні вирішити проблему йому не вдається.

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