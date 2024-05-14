Мобильній оператор «Lifecell» попередив абонентів про низку змін в умовах надання тарифів та послуг.

В компанії «Lifecell» повідомляють, що починаючи з 15 травня плата за пакет послуг в тарифному плані «Футбол» буде складати 165 грн на 4 тижні.

«Оплачені та нараховані за попереднім тарифом пакети послуг зберігаються відповідно до строків їх дії», - йдеться у попередженні.

Серед переваг цього тарифного плану дзвінки абонентам lifecell та переадресація з прямого номера – без обмежень, 400 пакетних хвилин на всі напрямки по України, 35 ГБ інтернету + соцмережі, 400 SMS по Україні.

Також відбулися зміни в умовах тарифного плану «Консультант плюс».

«Починаючи з 15 травня 2024 року плата за пакет послуг в тарифному плані «Консультант Плюс» буде складати 165 грн на 4 тижні. Оплачені та нараховані за попереднім тарифом пакети послуг зберігаються відповідно до строків їх дії», - повідомляють у «Lifecell».

Раніше в «Lifecell» оголосили, що з 2 травня запроваджується можливість оплати частинами пакета XL послуги «Тарифна підписка».

Крім того, в «Lifecell» попереджали абонентів, що з 2 травня послуга «lifestyle» змінює назву на «KORYSNO».

Крім цього, починаючи з 2 травня буде змінена вартість послуги.

«Послуга доступна для підключенні та надається кожні 28 днів (двадцять вісім) календарних днів (включаючи день підключення) за 199 грн, з урахування податків та зборів», - пояснювали у «Lifecell».

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