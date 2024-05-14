Мобильный оператор Lifecell предупредил абонентов о ряде изменений в условиях предоставления тарифов и услуг.

В компании Lifecell сообщают, что начиная с 15 мая плата за пакет услуг в тарифном плане "Футбол" будет составлять 165 грн на 4 недели.

"Оплаченные и начисленные по предварительному тарифу пакеты услуг сохраняются в соответствии со сроками их действия", - говорится в предупреждении.

Среди преимуществ этого тарифного плана звонки абонентам lifecell и переадресация с прямого номера – без ограничений, 400 пакетных минут по всем направлениям по Украине, 35 ГБ интернета + соцсети, 400 SMS по Украине.

Также произошли изменения в условиях тарифного плана "Консультант плюс".

«Начиная с 15 мая 2024 года, плата за пакет услуг в тарифном плане «Консультант Плюс» будет составлять 165 грн на 4 недели. Оплаченные и начисленные по предварительному тарифу пакеты услуг сохраняются в соответствии со сроками их действия», – сообщают в Lifecell.

Ранее в Lifecell объявили, что со 2 мая вводится возможность оплаты частями пакета XL услуги Тарифная подписка.

Кроме того, в Lifecell предупреждали абонентов, что со 2 мая услуга lifestyle меняет название на KORYSNO.

Кроме этого, начиная со 2 мая, будет изменена стоимость услуги.

«Услуга доступна для подключения и предоставляется каждые 28 дней (двадцать восемь) календарных дней (включая день подключения) за 199 грн, с учетом налогов и сборов», - объясняли в «Lifecell».

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