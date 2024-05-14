В телекоммуникационной компании «Киевстар» предоставили важную информацию относительно входящих или исходящих звонках и SMS.

Как сообщают в «Киевстар», некоторые абоненты могут запретить входящие или исходящие звонки и SMS-сообщения.

Однако запретить входящие вызовы и SMS могут только контрактные абоненты с помощью услуги «Запрет вызова».

«Дополнительная абонентская плата не взимается», – сообщили в «Киевстаре».

То есть, абоненты могут заблокировать входящие и исходящие звонки, чтобы, например, случайно не позвонить в роуминге или с SIM-карты, которая используется только для интернета.

«Запрет вызова также убережет ребенка или пожилого человека от нежелательных звонков», - объяснили в «Киевстар» цель услуги.

Итак, контрактные абоненты могут заблокировать все исходящие вызовы, исходящие вызовы за границу, вызовы в роуминге, кроме вызовов в Украину и страну пребывания, а также все входящие и входящие вызовы в роуминге.

Запретить вызовы можно через настройки телефона в разделе Режим запрета звонков или с помощью специальных кодов «Киевстар».

Добавим, тем временем абоненты «Киевстар» продолжают жаловаться, что не могут дозвониться до оператора.

«Я не могу дозвониться оператору 466, уже второй месяц пошел. На мобильный была заявка в техническую поддержку и до сих пор ничего не сделано», - сообщил один из пользователей услуг мобильного оператора.

В «Киевстар» подтвердили, что в ответах есть задержка.

«Сейчас действительно много обращений, потому ответы предоставляются с задержкой. Приносим свои извинения за неудобства», - подчеркнули в «Киевстар».

Абонент в свою очередь сообщил, что пытается решить свою проблему уже месяц, однако ни дозвониться до оператора, ни решить проблему ему не удается.

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