Абоненти телекомунікаційної компанії «Київстар» скаржаться, що оновлені умови в деяких тарифах їх не влаштовують.

Абоненти «Київстар» засмучені підвищенням цін, пише Politeka.net.

Мовляв, це не ті умови, на які вони погоджувались, обираючи своїм оператором «Київстар».

«Мене перевели на тариф в 175 грн., який мені не подобається, я хочу щоб мені повернули тариф в 125 грн»,

«Ціни піднімають»,

«А мене з 175 на 225.то що будемо робити?», - скаржаться абоненти на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

У «Київстар», реагуючи на критику, повідомили, чи можна повернутися до попередніх умов:

«Повернутися на попередній тарифний план, на жаль, відсутня можливість».

Також у «Київстар» підкреслили, що з вартістю 125 гривень є тарифи «Любов до бітьків» або "LOVE UA на максимум" з Суперсилою Економія.

Нагадаємо, раніше «Київстар» попередив абонентів про зміни в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту.

«Зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше», - пояснювали у «Київстар».

Так, для деяких тарифів передплати ціни змінилися з 9 квітня, для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів — з 1 травня. Для абонентів Домашнього Інтернету та лінійки Все разом теж з 1 травня.

При цьому у «Київстар» повідомляли, що в оновлених тарифах абонентам будуть доступні додаткові послуги. Серед них, наприклад, додаткові гігабайти мобільного інтернету, хвилини для дзвінків на інші мережі.

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