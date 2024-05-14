Мобільний оператор «Київстар» пояснив раптове підвищення цін на один з популярних тарифів.

Так, для однієї з абоненток "Київстар" нова ціна тарифу стала неприємним сюрпризом, пише Politeka.net.

«Мене цікавить, на якій підставі подорожчав тариф "Онлайн без кордонів". Коштував 175 грн., а у травні 225 грн. Інтернет як був неважливий, так і залишився, за такий інтернет і 175 грн. дорого не те що 225», - поскаржилася клієнтка «Київстар».

В компанії підвтердили, що ціна тарифу дійсно змінилася.

«Ця зміна необхідна для того, щоб мати змогу підтримувати роботу мережі, продовжувати будувати нові базові станції по всій країні та розширювати покриття 4G, а також інвестувати в енергонезалежність мережі», - пояснили у «Київстар».

Зазначимо, що нова вартість «Онлайн без меж» - 225 грн/4 тижні, тобто ≈ 8,04 грн/день.

Дзвінки на «Київстар» - безлім, а дзвінки на інші мобільні по Україні - 250 хв.

«Коли використаєте всі хвилини тарифу дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні — 3 грн/хв», - йдеться у повідомленні «Київстар».

У тарифі діє Роумінг як вдома. Це означає, що плата за тариф лишається як в Україні, а зв'язком автоматично можна користуватися у Польщі, Італії, Німеччині та ще 24 країнах.

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