Мобильный оператор "Киевстар" объяснил внезапное повышение цен на один из популярных тарифов.

Так, для одной из абоненток "Киевстар" новая цена тарифа стала неприятным сюрпризом, пишет Politeka.net.

«Меня интересует, на каком основании подорожал тариф "Онлайн без границ". Стоил 175 грн, а в мае 225 грн. Интернет как был неважный, так и остался, за такой интернет и 175 грн. дорого не то что 225», - пожаловалась клиентка «Киевстар».

В компании подтвердили, что цена тарифа действительно изменилась.

«Это изменение необходимо для того, чтобы поддерживать работу сети, продолжать строить новые базовые станции по всей стране и расширять покрытие 4G, а также инвестировать в энергонезависимость сети», - пояснили в «Киевстар».

Отметим, что новая стоимость «Онлайн без границ» – 225 грн/4 недели, то есть ≈ 8,04 грн/день.

Звонки на «Киевстар» – безлим, а звонки на другие мобильные по Украине – 250 мин.

«Когда используете все минуты тарифа на другие мобильные и городские номера по Украине — 3 грн/мин», - говорится в сообщении «Киевстар».

В тарифе действует Роуминг как дома. Это означает, что плата за тариф остается как в Украине, а связью автоматически можно воспользоваться в Польше, Италии, Германии и еще 24 странах.

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Дозвониться никто не сможет: в "Киевстар" сделали объяснения для абонентов.