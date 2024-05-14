Так, для одной из абоненток "Киевстар" новая цена тарифа стала неприятным сюрпризом, пишет Politeka.net.

«Меня интересует, на каком основании подорожал тариф "Онлайн без границ". Стоил 175 грн, а в мае 225 грн. Интернет как был неважный, так и остался, за такой интернет и 175 грн. дорого не то что 225», - пожаловалась клиентка «Киевстар».

Киевстар

В компании подтвердили, что цена тарифа действительно изменилась.

«Это изменение необходимо для того, чтобы поддерживать работу сети, продолжать строить новые базовые станции по всей стране и расширять покрытие 4G, а также инвестировать в энергонезависимость сети», - пояснили в «Киевстар».

Отметим, что новая стоимость «Онлайн без границ» – 225 грн/4 недели, то есть ≈ 8,04 грн/день.

Звонки на «Киевстар» – безлим, а звонки на другие мобильные по Украине – 250 мин.

«Когда используете все минуты тарифа на другие мобильные и городские номера по Украине — 3 грн/мин», - говорится в сообщении «Киевстар».

Киевстар, отзыв

В тарифе действует Роуминг как дома. Это означает, что плата за тариф остается как в Украине, а связью автоматически можно воспользоваться в Польше, Италии, Германии и еще 24 странах.

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В "Киевстар" сообщили о новых тарифах и как сэкономить.

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Дозвониться никто не сможет: в "Киевстар" сделали объяснения для абонентов.